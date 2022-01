Moda novità outfit inverno 2022, i pantaloni in pelle di Amal Clooney e il dolcevita (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel guardaroba di questa stagione invernale non possono mai mancare i pantaloni in pelle sfoggiati ultimamente da Amal Clooney. Questo capo regala all'avvocata uno stile molto chic. Tendenze Moda outfit inverno 2022 I pantaloni indossati da Amal Clooney sono realizzati in un tessuto morbido e lucido di colore nero. Invece ai piedi l'avvocata ha optato per un paio di stivali altissimi. Amal sfoggia con molta grinta questo paio di pantaloni sensuali ed avvolgenti. L'avvocata ha indossato questo outfit in occasione di una cena con il marito George Clooney. Quest'ultimo è ritornato da poco dall'Australia dove sta girando il film «Ticket ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel guardaroba di questa stagione invernale non possono mai mancare iinsfoggiati ultimamente da. Questo capo regala all'avvocata uno stile molto chic. Tendenzeindossati dasono realizzati in un tessuto morbido e lucido di colore nero. Invece ai piedi l'avvocata ha optato per un paio di stivali altissimi.sfoggia con molta grinta questo paio disensuali ed avvolgenti. L'avvocata ha indossato questoin occasione di una cena con il marito George. Quest'ultimo è ritornato da poco dall'Australia dove sta girando il film «Ticket ...

