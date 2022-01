Bambino di 12 anni insultato e preso a sputi perché ebreo (Di martedì 25 gennaio 2022) . A denunciare il fatto è stato il padre che ha subito chiamato il Sindaco Un giovane studente di 12 anni “è stato aggredito, insultato, preso a calci, colpito da sputi. Autrici di questo grave atto due ragazzine di 15 anni, motivate dal fatto che il Bambino è ebreo”. Il fatto è avvenuto nel Comune di Campiglia Marittima (Livorno) e a parlarne è la Sindaca Alberta Ticciati, che affida ai social un messaggio: “Un ragazzino aggredito, picchiato, offeso, umiliato per il suo credo religioso. Apostrofato, deriso e assalito dagli sputi di due quasi adolescenti. Mi dispiace per la crudezza della descrizione, ma niente di paragonabile rispetto a quello che quel ragazzino si porterà dentro per sempre. Inammissibile. Gravissimo. Sconcertante. ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) . A denunciare il fatto è stato il padre che ha subito chiamato il Sindaco Un giovane studente di 12“è stato aggredito,a calci, colpito da. Autrici di questo grave atto due ragazzine di 15, motivate dal fatto che il”. Il fatto è avvenuto nel Comune di Campiglia Marittima (Livorno) e a parlarne è la Sindaca Alberta Ticciati, che affida ai social un messaggio: “Un ragazzino aggredito, picchiato, offeso, umiliato per il suo credo religioso. Apostrofato, deriso e assalito daglidi due quasi adolescenti. Mi dispiace per la crudezza della descrizione, ma niente di paragonabile rispetto a quello che quel ragazzino si porterà dentro per sempre. Inammissibile. Gravissimo. Sconcertante. ...

