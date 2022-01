(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mese disi preannunciava terribilmente ostico per il, al netto di Coppa d’Africa e diversi indisponibili. Eppure, il pareggio contro la Juventus in condizioni di emergenza assoluta ha, a quanto pare, avuto un effetto benefico per gli azzurri. FOTO: Getty – JuventusDa lì in poi, infatti, ilha vinto tre partite consecutive (contro Sampdoria, Bologna e Salernitana), incamerando quindi dieci punti in quattro gare:ha fattoin zona Champions. A parte lo scivolone di Coppa Italia contro la Fiorentina, dunque, Lucianopuò dirsi più che soddisfatto. Alla faccia dei detrattori che, da sempre, rimproverano all’allenatore azzurro unimprovviso nel mese di

Advertising

gilnar76 : Spalletti, altro che calo: nessuno meglio del #Napoli a gennaio #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Spalletti, altro che calo: nessuno meglio del Napoli a gennaio - leone1995201925 : RT @tizio32: @CozzAndrea Altro calciatore rispetto a quello degli ultimi anni, probabilmente giova del lavoro di Spalletti. Contento per… - VincenzoBattil2 : Nessuno avrebbe scommesso su questo ragazzo qui Spalletti invece si! Lo ha chiesto lui, deriso (anche da me, gius… - enbusy : @FerraraLiberato credo che Spalletti dato l’ostacolo(basso)abbia +badato agli equilibri del gruppo che altro,non sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti altro

Corriere dello Sport

Il presente però dice, con i rossoneri fiaccati anche nella testa dopo la clamorosa sconfitta ... A livello di classifica però sorride soprattutto, balzato al secondo posto in ...Pochi minuti dopo, unrigore assegnato agli azzurri per un tocco di mano in area di Veseli (...SALERNITANA (3 - 5 - 2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone (36' ...Il tredicesimo clean sheet stagionale non è arrivato, ma il record è preservato: nessuno in Europa fa meglio. E di motivi per essere felici, i difensori, ne hanno a bizzeffe. A cominciare dal fatto ch ...C’è sempre da migliorare, anche dopo un quattro a uno apparentemente facile. Le luci abbaglianti del risultato non distraggono Spalletti, che lamenta una mancanza di cattiveria e di carattere. Il Napo ...