(Di lunedì 24 gennaio 2022) La deputata di Bergamo(Pd) avvia una sorta di diario sull’elezione del Presidente della Repubblica. A lei si alterneranno altri tre parlamentari bergamaschi: Simona Pergreffi (Lega), Alessandro Sorte (Forza Italia) e Dario Violi (Movimento 5 Stelle). Lunedì 24 gennaio 2022: mattina I preparativi sono quelli degli appuntamenti più solenni. Pulizia e ordine. In più grande rigore delle regole all’ingresso e di voto. La prima barriera la trovi all’ingresso che limita l’accesso a tutta la Piazzaper coloro che non sono grandi elettori e giornalisti o operatori televisivi accreditati. Per addetti alla pulizia, l’ultima passata con l’aspirapolvere e la scopa in ogni angolo dello stand all’aperto, installato nell’unico spazio interno del Palazzo, il luogo dove si consumeranno le interviste e gli orientamenti di ...

Advertising

zazoomblog : Elena Carnevali: “Il tempo sospeso dentro e fuori Montecitorio” - #Elena #Carnevali: #tempo #sospeso - egidio_gialdini : DEPUTATI PD SUPER GREEN PASS Un altro importante passo per la lotta al Covid La dichiarazione di voto finale del D… - Maurizi60208392 : @GiuseppeConteIT @andreagiarrizz @LaCastelliM5s @MassimoUngaro AIUTATE a RICONOSCERE RISPETTOSAMENTE questi profess… - LucaLaurenzi82 : Onorevole Elena Carnevali Presidente della Repubblica subito #elenacarnevali #Fnopi - Luigi767718912 : @ottogattotto E il PD con la sua deputata Elena Carnevali ha fatto passare un emendamento che ha depotenziato la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Carnevali

Radio Radicale

Così, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali, nella dichiarazione di voto al decreto sul super green pass. 'Estendere l'obbligo vaccinale, e non a sorteggio come qualcuno dell'...La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie - Sigo ringrazia(Capogruppo PD Commissione affari sociali), per la sensibilità ed interesse manifestato in sede di 'Indagine conoscitiva in materia di Distribuzione diretta. 'L'onorevole- ...On. Elena Carnevali: "sostengo iniziativa di protesta della Fnopi, gli Infermieri presi in giro, hanno stipendi da fame e è stata preclusa loro la possibilità di carriera".On. Elena Carnevali: "sostengo iniziativa di protesta della Fnopi, gli Infermieri presi in giro, hanno stipendi da fame e è stata preclusa loro la possibilità di carriera".