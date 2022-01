Crisi Ucraina, la Russia accusa la Nato di "esacerbare le tensioni" (Di lunedì 24 gennaio 2022) ll Cremlino ha accusato la Nato di 'esacerbare' le tensioni con il dispiegamento annunciato di nuove forze dell'Alleanza in Europa dell'est nel pieno della Crisi sull'Ucraina. Il portavoce del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) ll Cremlino hato ladi '' lecon il dispiegamento annunciato di nuove forze dell'Alleanza in Europa dell'est nel pieno dellasull'. Il portavoce del ...

Advertising

MattiaBBagnoli : CRISI UCRAINA - AGGIORNAMENTI - I ministri degli Esteri Ue si vedono a Bruxelles. - I partner NATO inviano forze a… - valigiablu : Crisi Russia e Ucraina, cosa sta succedendo al di là delle semplificazioni | Oleksiy Bondarenko - Open_gol : Il Dipartimento di Stato ha comunicato che «le condizioni di sicurezza lungo i confini ucraini potrebbero peggiorar… - scch63 : RT @LucaSebastiani_: 'Gli alleati della #Nato stanno inviando navi e caccia in Europa dell'Est, per rinforzare la capacità di deterrenza e… - ccampanella76 : RT @SaveChildrenIT: In #Ucraina è necessaria un'azione urgente per prevenire una pericolosa escalation militare che minaccerebbe la vita di… -