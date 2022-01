Cooperazione | verifica OIV | conclusa missione in Kenya

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo le verifiche sul campo in Medioriente, Tunisia e Mozambico, per il controllo strategico dell'efficacia e della qualità degli interventi dellaitaliana, si èanche la ...

... al di là del 'quantum' dell'impegno finanziario statale, è stato portato avanti dall'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero degli Esteri e della Agenzia Italiana per la...Il meccanismo, in linea teorica, è molto semplice: al termine di un processo diil ...Va notato che l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi si fonda essenzialmente su di un sistema di...Da dicembre 2016 a gennaio 2022: cinque anni - e non è ancora finita - per riuscire ad assumere 60 persone indispensabili al sano funzionamento dell’AICS, Agenzia italiana per la cooperazione allo svi ...Illustrato, inoltre, il sistema di valutazione messo a punto dall'OIV e affinato nel corso delle precedenti visite alle sedi AICS.