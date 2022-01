Vaccini, sono un milione i bambini con almeno una dose (Di domenica 23 gennaio 2022) sono 1.021.173 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati contro il Covid almeno con una dose, pari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età. E' quanto si evince dal sito del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022)1.021.173 itra i 5 e gli 11 anni che sivaccinati contro il Covidcon una, pari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età. E' quanto si evince dal sito del ...

