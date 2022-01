LIVE – Trieste-Pesaro 21-17, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 23 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Allianz Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la sconfitta all’ultimo respiro, gli uomini di coach Ciani cercano riscatto contro la formazione marchigiana, che con la sconfitta contro Brescia si sono visti interrompere una striscia di due vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE PROGRAMMA e TV ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Latestuale di Allianz Pallacanestro-Carpegna Prosciutto, valida per la 17esima giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta all’ultimo respiro, gli uomini di coach Ciani cercano riscatto contro la formazione marchigiana, che con la sconfitta contro Brescia si sono visti interrompere una striscia di due vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE PROGRAMMA e TV ...

PianetaBasketIT : LIVE LBA - 17a giornata: Allianz Trieste vs Carpegna Prosciutto Pesaro - viverepesaro : Verso Trieste-Pesaro, per dimenticare il ko di Brescia. LIVE dalle 18:00 - UgoBaroni : RT @DiscoverTrieste: Sabato #22gennaio alle 20:30 Mike Sponza Band live in Porto Vecchio alla sala Luttazzi c/o Magazzino 26! - JaiScouting : Fun moment on an IG live Top 15 prospect Tari Eason sang 'Se facciamo un incidente muore solo il conducente' and '… - DiscoverTrieste : RT @rtl1025: ?? 'Andremo a #Trieste, una zona dove c'è la contaminazione dei confini' ??? @Antoninochef in diretta con noi in #WLItalia ?? L… -