Formazioni ufficiali Psg-Reims | Ligue 1 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ledi Psg-, match valido per la 22esima giornata della. Anche se manca ancora tanto, per i parigini lo scudetto sembra una pura formalità. Con 10 punti di vantaggio sul secondo posto, la squadra di Pochettino ha sempre dato l’impressione di essere in controllo. In visita al Parco dei Principi il, determinato ad evitare la sconfitta. Contro Mbappé e compagni, però, sarà un’impresa per nulla facile. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due allenatori.Psg: In attesa: Rajkovic; Faes, Busi, Abdelhamid, Gravillon, Cajuste, Mbuku, Matusiwa, Ekitike, Locko, Foket. SportFace.