Dati settimana: meno casi, non accadeva da ottobre. Frenano morti (Di domenica 23 gennaio 2022) Forse è passato il picco di contagi della nuova ondata della pandemia da Covid - 19 in Italia. Nell'ultima settimana, rispetto a quella precedente, calano i nuovi casi di positività: non accadeva da ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Forse è passato il picco di contagi della nuova ondata della pandemia da Covid - 19 in Italia. Nell'ultima, rispetto a quella precedente, calano i nuovidi positività: nonda ...

Advertising

IlContiAndrea : #MiFiderò di #MarcoMengoni e #Madame è il brano più trasmesso dalle radio questa settimana (dati @earonemusic) - RadioAirplay_it : #MiFiderò di @mengonimarco e @sonolamadame1 è il singolo della settimana più ascoltato in #radio (Week 03.2022) •… - MaurizioTorchi2 : RT @LeonardoPanetta: È la 3za o 4ta volta che, dallo scoppio della pandemia, gli scienziati italiani additano il Regno Unito come cattivo e… - SorellaBaderla : RT @LeonardoPanetta: È la 3za o 4ta volta che, dallo scoppio della pandemia, gli scienziati italiani additano il Regno Unito come cattivo e… - LeonardoPanetta : RT @LeonardoPanetta: È la 3za o 4ta volta che, dallo scoppio della pandemia, gli scienziati italiani additano il Regno Unito come cattivo e… -