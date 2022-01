Covid e viaggi, “Ue verso cambio regole per spostamenti” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – La prossima settimana l’Unione Europea cambierà le regole per gli spostamenti, facendo così un passo verso un nuovo modello di gestione della pandemia che mira a ritirare le restrizioni generalizzate finora utilizzate per fermare il Covid-19. Lo scrive El Pais, secondo cui il Consiglio dell’Unione Europea martedì sopprimerà il sistema delle mappe del contagio come guida per imporre limitazioni agli spostamenti tra Paesi, un cambiamento volto a facilitare la mobilità e a recuperare una certa normalità. L’imposizione di misure come la necessità di presentare un test negativo o le quarantene non dipenderà più dalla provenienza geografica del viaggiatore, ma dallo stato del suo certificato Covid. Le persone che sono state vaccinate, che hanno superato la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – La prossima settimana l’Unione Europea cambierà leper gli, facendo così un passoun nuovo modello di gestione della pandemia che mira a ritirare le restrizioni generalizzate finora utilizzate per fermare il-19. Lo scrive El Pais, secondo cui il Consiglio dell’Unione Europea martedì sopprimerà il sistema delle mappe del contagio come guida per imporre limitazioni aglitra Paesi, un cambiamento volto a facilitare la mobilità e a recuperare una certa normalità. L’imposizione di misure come la necessità di presentare un test negativo o le quarantene non dipenderà più dalla provenienza geografica delatore, ma dallo stato del suo certificato. Le persone che sono state vaccinate, che hanno superato la ...

