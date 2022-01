Gasperini sorride: un punto che vale oro, Demiral strepitoso e ora la sosta per riprendere a correre (Di domenica 23 gennaio 2022) La sintesi è tutta nel sorriso di Gasperini al fischio finale. Massimo risultato nelle peggiori condizioni possibili. Un punto che vale oro, con 10 (dieci) assenti contemporaneamente, una squadra da reinventare e giocatori fuori ruolo per un’Atalanta che ha lasciato … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 gennaio 2022) La sintesi è tutta nel sorriso dial fischio finale. Massimo risultato nelle peggiori condizioni possibili. Uncheoro, con 10 (dieci) assenti contemporaneamente, una squadra da reinventare e giocatori fuori ruolo per un’Atalanta che ha lasciato …

Advertising

webecodibergamo : Il commento al pareggio con la Lazio di Dino Nikpalj. - nuttorius : Se gasperini sorride dopo una partita è un brutto momento per lo sport - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 93' - Finisce qui: #Gasperini sorride per lo 0-0, l'Olimpico fischia la #Lazio per l'occasione sprecata ??? #Lazio… - calciomercatoit : ?? 93' - Finisce qui: #Gasperini sorride per lo 0-0, l'Olimpico fischia la #Lazio per l'occasione sprecata ???… - PrimaBergamo : Gasperini fa i complimenti ai suoi e all'Inter, ma secondo lui «meritavamo un po' di più noi»: Non sorride mister G… -