Clasica Comunitat Valenciana 2022: domani la prima corsa europea della stagione. Presenti Eolo-Kometa e Bardiani (Di sabato 22 gennaio 2022) È la prima corsa europea della stagione dunque desta in ogni caso molta curiosità, è una sorta di debutto per tutti. Parte la nuova annata del ciclismo dalla Spagna, con la ventisettesima edizione della Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València. In programma ci sono 150 chilometri da percorrere con partenza da La Nucia ed arrivo in quel di Valencia. Percorso favorevole ai velocisti, visto che le difficoltà sono Presenti solo nella primissima parte. Si comincia con le ascese di Callosa d’En Sarrià e Bolulla, seguite dal lunghissimo Coll de Rates. Una volta scollinati discesa tortuosa, qualche saliscendi e poi circa 90 chilometri completamente pianeggianti che porteranno quasi sicuramente ad uno sprint di gruppo. La ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) È ladunque desta in ogni caso molta curiosità, è una sorta di debutto per tutti. Parte la nuova annata del ciclismo dalla Spagna, con la ventisettesima edizioneClàssica1969 – Gran Premi València. In programma ci sono 150 chilometri da percorrere con partenza da La Nucia ed arrivo in quel di Valencia. Percorso favorevole ai velocisti, visto che le difficoltà sonosolo nella primissima parte. Si comincia con le ascese di Callosa d’En Sarrià e Bolulla, seguite dal lunghissimo Coll de Rates. Una volta scollinati discesa tortuosa, qualche saliscendi e poi circa 90 chilometri completamente pianeggianti che porteranno quasi sicuramente ad uno sprint di gruppo. La ...

Advertising

LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? La Classica Comunitat Valenciana sarà la gara di debutto stagionale per la Bardiani CSF Faizanè ????? Il ritorno di @Sa… - mcipollinibike : RT @Bardiani_CSF: ???? La Classica Comunitat Valenciana sarà la gara di debutto stagionale per la Bardiani CSF Faizanè ????? Il ritorno di @Sa… - giovisco : RT @Bardiani_CSF: ???? La Classica Comunitat Valenciana sarà la gara di debutto stagionale per la Bardiani CSF Faizanè ????? Il ritorno di @Sa… - SachaModolo : RT @Bardiani_CSF: ???? La Classica Comunitat Valenciana sarà la gara di debutto stagionale per la Bardiani CSF Faizanè ????? Il ritorno di @Sa… - Bardiani_CSF : ???? La Classica Comunitat Valenciana sarà la gara di debutto stagionale per la Bardiani CSF Faizanè ????? Il ritorno… -