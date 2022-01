L’ospedale Cardarelli di Napoli non ha trovato ossido di grafene nei vaccini anti-Covid (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 15 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un documento che sarebbe stato redatto dalL’ospedale Cardarelli di Napoli. Nel testo si legge che in base ad analisi svolte dal Dipartimento di tecnologie avanzate della struttura ospedaliera napoletana sarebbe stato trovato nel vaccino Pfizer dell’ossido di grafene, un materiale a base di carbonio derivato dalla grafite. Si tratta di una notizia falsa. Il falso documento oggetto di verifica circola in Rete dall’estate 2021 ed è stato smentito ufficialmente dallo stesso ospedale Cardarelli. La direzione sanitaria delL’ospedale ha chiarito «di non aver mai prodotto alcuno studio in merito» e annunciato di aver presentato alle autorità un esposto contro ignoti. Il direttore ... Leggi su facta.news (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 15 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un documento che sarebbe stato redatto daldi. Nel testo si legge che in base ad analisi svolte dal Dipartimento di tecnologie avanzate della struttura ospedaliera napoletana sarebbe statonel vaccino Pfizer dell’di, un materiale a base di carbonio derivato dalla grafite. Si tratta di una notizia falsa. Il falso documento oggetto di verifica circola in Rete dall’estate 2021 ed è stato smentito ufficialmente dallo stesso ospedale. La direzione sanitaria delha chiarito «di non aver mai prodotto alcuno studio in merito» e annunciato di aver presentato alle autorità un esposto contro ignoti. Il direttore ...

