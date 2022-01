Covid, calano ricoveri in reparti ordinari: -174. In leggero aumento terapie intensive: +9 (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo il bollettino del 21 gennaio, nei reparti non critici ci sono 19.485 pazienti positivi, mentre in rianimazione sono 1.707, con 148 nuovi ingressi. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 179.106 su 1.117.553 tamponi: la percentuale di contagiati è al 16% (era al 17%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 9.603.856 e i decessi 142.963 (+373) Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo il bollettino del 21 gennaio, neinon critici ci sono 19.485 pazienti positivi, mentre in rianimazione sono 1.707, con 148 nuovi ingressi. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 179.106 su 1.117.553 tamponi: la percentuale di contagiati è al 16% (era al 17%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 9.603.856 e i decessi 142.963 (+373)

