TFS senza domanda di liquidazione dalla scuola | cosa fare?

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladel TFS per i dipendenti del pubblico impiego che cessano il servizio avviene secondo tempi che variano in base alla motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro. Si deve attendere un minimo di 15 mesi in caso di pensionamento di vecchiaia, scadenza contratto a termine o collocamento a riposo d’ufficio L'articolo .