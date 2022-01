Neonato trovato morto fuori dalla caserma dei vigili del fuoco: scoperto mentre spalavano la neve (Di giovedì 20 gennaio 2022) I vigili del fuoco di una caserma dei pompieri di Chicago hanno trovato un Neonato senza vita all’interno di un borsone lasciato fuori dall’edificio. È stato scoperto solo durante le attività di sgombero della neve Drammatica scoperta davanti ad una caserma dei vigili del fuoco. Un Neonato è stato trovato morto dopo essere stato lasciato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ideldi unadei pompieri di Chicago hannounsenza vita all’interno di un borsone lasciatodall’edificio. È statosolo durante le attività di sgombero dellaDrammatica scoperta davanti ad unadeidel. Unè statodopo essere stato lasciato L'articolo NewNotizie.it.

