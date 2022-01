Juventus, Ag. Rugani: «Per essere qui devi avere caratteristiche importanti» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Rugani, parla l’agente: «Dette tante cose non vere. Lui si è sacrificato e Allegri lo ha sempre considerato una risorsa» Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato a Tmw Radio. Le sue parole: Rugani – «Per farla breve, nello scacchiere di un club come la Juventus tutti i pezzi sono importanti. Quando c’è da fare il pedone uno lo fa, altrimenti è torre. Per giocare alla Juve e starci parecchi anni devi avere delle caratteristiche. importanti. Che per me sono la qualità, il sacrificio e il senso d’appartenenza. Nel sacrificio c’è anche quello di rinunciare a qualcosa di personale per essere a servizio del club e del bene collettivo». CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022), parla l’agente: «Dette tante cose non vere. Lui si è sacrificato e Allegri lo ha sempre considerato una risorsa» Davide Torchia, agente di, ha parlato a Tmw Radio. Le sue parole:– «Per farla breve, nello scacchiere di un club come latutti i pezzi sono. Quando c’è da fare il pedone uno lo fa, altrimenti è torre. Per giocare alla Juve e starci parecchi annidelle. Che per me sono la qualità, il sacrificio e il senso d’appartenenza. Nel sacrificio c’è anche quello di rinunciare a qualcosa di personale pera servizio del club e del bene collettivo». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

