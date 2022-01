Joker, Willem Dafoe ha un'idea per il sequel del film con Joaquin Phoenix: ecco quale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Willem Dafoe avrebbe un'idea per un potenziale sequel di Joker, il film del 2019 con protagonista Joaquin Phoenix. Si è parlato a lungo di un potenziale sequel di Joker, il film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, ma per ora non si sa ancora ancora nulla in merito. E dire che Willem Dafoe avrebbe l'idea perfetta per realizzarlo. L'attore di Spider-Man: No Way Home è stato intervistato da GQ riguardo al suo ritorno nel franchise di Spider-Man, e più in generale sulla sua carriera. E quando gli chiedono se ama particolarmente interpretare dei villain, lui risponde: "Farò un po' il finto tonto, perché alla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)avrebbe un'per un potenzialedi, ildel 2019 con protagonista. Si è parlato a lungo di un potenzialedi, ildi Todd Phillips con protagonista, ma per ora non si sa ancora ancora nulla in merito. E dire cheavrebbe l'perfetta per realizzarlo. L'attore di Spider-Man: No Way Home è stato intervistato da GQ riguardo al suo ritorno nel franchise di Spider-Man, e più in generale sulla sua carriera. E quando gli chiedono se ama particolarmente interpretare dei villain, lui risponde: "Farò un po' il finto tonto, perché alla ...

