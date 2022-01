Coronavirus in Toscana: 33 morti (17 uomini e 16 donne), oggi 19 gennaio. E 12.564 contagi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 33 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 19 gennaio 2022. Si tratta di 17 uomini e 16 donne con ertà media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Lucca, 7 a Pisa, 7 a Livorno, 2 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana. Sono 12.564 i nuovi contagiati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 33 iper, in192022. Si tratta di 17e 16con ertà media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Lucca, 7 a Pisa, 7 a Livorno, 2 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori. Sono 12.564 i nuoviati L'articolo proviene da Firenze Post.

