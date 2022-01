"Che giornata di mer**". Giuseppe Conte preso a sberle e umiliato da Dagospia: se questo è un leader (Di martedì 18 gennaio 2022) Già, una giornata terribile per Giuseppe Conte, il presunto leader del M5s. La giornata terribile è quella di ieri, lunedì 17 gennaio, ventiquattro ore durante le quali l'ex premier e autoproclamatosi avvocato del popolo ha dovuto "ingoiare" un tris di fatti assai indigesti. In primis, l'intervista di Goffredo Bettini al Corriere della Sera, intervista in cui quello che Conte credeva essere il suo grande alleato nel Pd lo "bollava" come inadatto a fare il leader di partito: "Meglio come premier", sentenziava Bettini pungendo Conte nel vivo. L'ex premier e il M5s hanno fatto trapelare la loro irritazione per le parole di Bettini, ma tant'è, il siluro ormai aveva centrato il bersaglio. Poi il clamoroso caso che ha avuto, suo malgrado, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Già, unaterribile per, il presuntodel M5s. Laterribile è quella di ieri, lunedì 17 gennaio, ventiquattro ore durante le quali l'ex premier e autoproclamatosi avvocato del popolo ha dovuto "ingoiare" un tris di fatti assai indigesti. In primis, l'intervista di Goffredo Bettini al Corriere della Sera, intervista in cui quello checredeva essere il suo grande alleato nel Pd lo "bollava" come inadatto a fare ildi partito: "Meglio come premier", sentenziava Bettini pungendonel vivo. L'ex premier e il M5s hanno fatto trapelare la loro irritazione per le parole di Bettini, ma tant'è, il siluro ormai aveva centrato il bersaglio. Poi il clamoroso caso che ha avuto, suo malgrado, come ...

