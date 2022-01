Bianca Berlinguer perché salta il matrimonio con Luigi Manconi (Di martedì 18 gennaio 2022) Giornalista, conduttrice televisiva e figlia dello storico leader del partito comunista Enrico: Bianca Berlinguer da sempre si è distinta per la sua professionalità cercando di tenere la sua vita privata fuori dai riflettori. Stessa filosofia di vita che l’accomuna allo storico compagno Luigi Manconi, con cui condivide amore, gioie e dolori da ben 25 anni. I due, i quali sono molto riservati, però, questa volta non sono riusciti a tenere nascosta la decisione di convolare a nozze. Lo stop imprevisto alle nozze La notizia dell’imminente matrimonio è emersa quasi per caso grazie a un settimanale che ha notato le pubblicazioni. Da parte dei due futuri sposi, infatti, non c’era nessuna intenzione di comunicare il lieto evento. La conduttrice di CartaBianca, ha sempre dichiarato che un ... Leggi su dilei (Di martedì 18 gennaio 2022) Giornalista, conduttrice televisiva e figlia dello storico leader del partito comunista Enrico:da sempre si è distinta per la sua professionalità cercando di tenere la sua vita privata fuori dai riflettori. Stessa filosofia di vita che l’accomuna allo storico compagno, con cui condivide amore, gioie e dolori da ben 25 anni. I due, i quali sono molto riservati, però, questa volta non sono riusciti a tenere nascosta la decisione di convolare a nozze. Lo stop imprevisto alle nozze La notizia dell’imminenteè emersa quasi per caso grazie a un settimanale che ha notato le pubblicazioni. Da parte dei due futuri sposi, infatti, non c’era nessuna intenzione di comunicare il lieto evento. La conduttrice di Carta, ha sempre dichiarato che un ...

