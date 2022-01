Basket | Champions League 2021 2022 | risultati e classifiche aggiornate

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, con i gironi che andranno in scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Tre le italiane impegnate, ovvero Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso (alla prima partecipazione ad una competizione europea) e Happy Casa Brindisi. Un totale di 32 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di otto gironi da quattro squadre.: REGOLAMENTO PLAY-IN: REGOLAMENTO REGULAR SEASON PLAY-IN GARE DI ANDATA Martedì 4 gennaio Ore 18:30 – Igokea – Filou Oostende 87-72Ore ...

... martedì 18 gennaio: si gioca quindi gara - 2 del cosiddetto play - in diLeague 2021 - 2022 , che è in ritardo di una settimana a causa del rinvio per il focolaio scoppiato tra i ......poter scendere in campo insieme!" "Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con' ... affinché imparino le regole fondamentali e i valori basilari delsotto la guida di ...Treviso batte Lavrio anche nel match di ritorno e stacca il pass per la fase successiva della Champions League 2021/2022 di basket.BASKET, CHAMPIONS LEAGUE - Grandissimo risultato della Nutribullet Treviso, che batte il Lavrio anche al Pireo (90-78) - peraltro nonostante le assenze di Henry ...