Olimpiadi invernali Pechino 2022, annullata la vendita di biglietti causa Omicron (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pechino, 17 gennaio 2022 - La Cina ha annullato la vendita dei biglietti al pubblico per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 , consentendo solo agli invitati di seguire le gare e le prove, quale ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gennaio- La Cina ha annullato ladeial pubblico per ledi, consentendo solo agli invitati di seguire le gare e le prove, quale ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in #Cina 223 casi: ai massimi da quasi 2 anni a ridosso delle Olimpiadi invernali - Insaurr72305412 : RT @La7tv: #la7retweet La Cina ha annullato i piani per la vendita dei biglietti al pubblico per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 htt… - news_mondo_h24 : Covid, Olimpiadi di Pechino: stop alla vendita dei biglietti - La7tv : #la7retweet La Cina ha annullato i piani per la vendita dei biglietti al pubblico per le Olimpiadi invernali di Pec… - Radio1Rai : ??#Pechino2022 Annullata la vendita dei biglietti al pubblico per le Olimpiadi invernali. Le gare e prove degli atle… -