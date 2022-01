Il Real vince la Supercoppa di Spagna: guarda la vittoria sull'Athletic (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Real Madrid ha battuto per 2 - 0 l'Athletic Bilbao nella finale di Supercoppa di Spagna, aggiudicandosi così il trofeo. Sul tabellino dei marcatori Luka Modri e Karim Benzema, autori dei due gol. ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) IlMadrid ha battuto per 2 - 0 l'Bilbao nella finale didi, aggiudicandosi così il trofeo. Sul tabellino dei marcatori Luka Modri e Karim Benzema, autori dei due gol. ...

Advertising

DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - Eurosport_IT : IL REAL VINCE LA SUPERCOPPA DI SPAGNA ?????? Ancelotti vince il primo trofeo dal ritorno a Madrid battendo 2-0 l'Athl… - infoitsport : Il Real Madrid vince la Supercoppa spagnola: 20° trofeo per Ancelotti - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - Zeffiro1 : @FBiasin e se quest’anno vince il titolo con il Real è l’unico allenatore al mondo ad aver vinto il campionato nell… -