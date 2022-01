Enrico Mentana, doppia batosta per lui: crollo senza precedenti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pessime notizie in arrivo per Enrico Mentana: conduttore del TG su La7, il giornalista aveva annunciato la creazione di una testata online nel 2018, ma sembrerebbe che entrambi i suoi piani di lavoro stiano colando a picco. Un progetto editoriale nuovo, con l’ambizione di andare oltre il giornalismo tradizionale, così Mentana aveva definito il nuovo giornale “Open”. Nelle ultime ore, però, alcuni preoccupanti indiscrezioni avrebbero fatto vacillare… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pessime notizie in arrivo per: conduttore del TG su La7, il giornalista aveva annunciato la creazione di una testata online nel 2018, ma sembrerebbe che entrambi i suoi piani di lavoro stiano colando a picco. Un progetto editoriale nuovo, con l’ambizione di andare oltre il giornalismo tradizionale, cosìaveva definito il nuovo giornale “Open”. Nelle ultime ore, però, alcuni preoccupanti indiscrezioni avrebbero fatto vacillare… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MarinaCavallo56 : RT @Cavalodiritorno: Crollo di ascolti per Enrico #Mentana, il suo tg pare che sia in serie difficoltà, l’edizione delle venti continua a p… - ClaudioAgos : RT @Cavalodiritorno: Crollo di ascolti per Enrico #Mentana, il suo tg pare che sia in serie difficoltà, l’edizione delle venti continua a p… - Antony596 : RT @Cavalodiritorno: Crollo di ascolti per Enrico #Mentana, il suo tg pare che sia in serie difficoltà, l’edizione delle venti continua a p… - lvoir : RT @Cavalodiritorno: Crollo di ascolti per Enrico #Mentana, il suo tg pare che sia in serie difficoltà, l’edizione delle venti continua a p… - Marco1999Busa : RT @dannunzioilvate: La #stampadimerda con @Mentana_Enrico in testa allora inizieranno a tremare davvero... -