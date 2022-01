Razzoli sul podio dopo 6 anni | terzo nello slalom di Wengen

(Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Il ritorno del ‘Razzo'. Giulianoè giuntospeciale di Coppa del mondo di. Per l'azzurro, oro olimpico della specialità a Vancouver 2010, si tratta del ritorno delin Coppasei: era il 17 gennaio del 2016 quandosi classificò secondo alle spalle del norvegese Henrik Kristoffersen, oggi uscito nel corso della seconda mancheessere stato al comando al termine della prima. Seifa ilera stato completato da un altro italiano, Stefano Gros. Oggi sulla pista ‘Maennlichen', in uno dei più suggestivi paesaggi alpini ai piedi del monte Eiger, ha vinto un altro norvegese, Lucas Braathen. Il 21enne di Oslo ha ...

Slalom speciale con raffica di sorprese a Wengen che regala un eccellente podio al veterano azzurro Giuliano, terzo alla fine con 1.41.77. A 37 anni l'olimpionico di Vancouver tornapodio sei anni dopo: l'ultima volta era stato ancora a Wengen, nel gennaio 2016, quando finì secondo. Ha vinto in 1.podio con lui, 3°, sale anche il vecchio e imperituro (37) Giulianocui l'emozione tra i primi tre mancava da sei anni, proprio da Wengen 2016 (2° all'epoca). In mezzo ai due ...Sport - Diretta slalom Wengen streaming video Rai: orario e risultato live della gara che si disputa domenica 16 gennaio per la Coppa del Mondo di sci alpino, c'è grande incertezza sul .... Un ...WENGEN, 16 GEN - Sembra una favola, una di quelle storie che fanno bene allo sport. A Wengen, in uno slalom pazzo, il veterano azzurro Giuliano Razzoli a 37 anni è tornato sul podio, eccellente terzo ...