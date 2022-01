Omicron, Sileri: “Non c’è scampo, entro il 2022 raggiungerà quasi tutti: serve distinzione tra positivi e malati” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Sanità: «Omicron è contagiosa ma cambia i connotati della pandemia, serve un aggiustamento delle strategie» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Sanità: «è contagiosa ma cambia i connotati della pandemia,un aggiustamento delle strategie»

