Novak Djokovic espulso dall' Australia | respinto il ricorso | ripescato il siciliano Caruso

GuidoDeMartini : ???? GLI AUSTRALIANI PREFERIREBBERO L'ESPULSIONE DI MORRISON A QUELLA DI DJOKOVIC Una società di sondaggi ha intervi… - fanpage : Ultim'ora Novak Djokovic è stato arrestato dalle autorità di frontiera australiane - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - LucianoRomeo9 : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… - MaSte92_ : RT @sportface2016: +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Novak Djokovic

sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo., che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dal ...sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo., che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dall'...I giudici erano chiamati a pronunciarsi sulla revoca del visto al numero uno del tennis mondiale, non vaccinato contro il Covid, per motivi sanitari e di sicurezza Novak Djokovic sarà espulso ...Decisione unanime, il numero 1 del tennis fuori dagli Australian Open. Ora è ufficiale: Djokovic non parteciperà agli Australian Open 2022 (al via il 17 gennaio). La Corte Feder ...