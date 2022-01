Coppa d’Africa 2022, Costa d’Avorio beffata in pieno recupero: poker della Tunisia (Di domenica 16 gennaio 2022) La Costa d’Avorio perde una grandissima chance di qualificarsi con una giornata d’anticipo alla seconda fase della Coppa d’Africa 2022. Gli Elefanti si fanno agganciare sul 2-2 in pieno recupero dalla Sierra Leone nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E. Gli ivoriani sono andati in vantaggio due volte, prima con Haller e poi con Nicolas Pepe. In entrambi i casi, però, gli avversari sono riusciti a trovare il gol del pari rispettivamente con Musa Noha Kamara ed Alahji Kamara. Da segnalare al 12? del primo tempo l’errore dal dischetto di Franck Kessiè, che si è fatto ipnotizzare da Mohamed Kamara. Il punteggio era ancora sullo 0-0. Nell’altra sfida tutto facile per la Tunisia, che cala il poker contro la ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Laperde una grandissima chance di qualificarsi con una giornata d’anticipo alla seconda fase. Gli Elefanti si fanno agganciare sul 2-2 indalla Sierra Leone nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E. Gli ivoriani sono andati in vantaggio due volte, prima con Haller e poi con Nicolas Pepe. In entrambi i casi, però, gli avversari sono riusciti a trovare il gol del pari rispettivamente con Musa Noha Kamara ed Alahji Kamara. Da segnalare al 12? del primo tempo l’errore dal dischetto di Franck Kessiè, che si è fatto ipnotizzare da Mohamed Kamara. Il punteggio era ancora sullo 0-0. Nell’altra sfida tutto facile per la, che cala ilcontro la ...

