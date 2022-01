Settanta franchi tiratori pronti al “delitto perfetto” di Conte | impazzisce il pallottoliere M5S sul Colle

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il M5s si sta polverizzando.parlamentaria votare per il Quirinale fuori dalla linea di, che – paradosso- nessuno sa quale sia. Dalla Palombelli a Stasera Italia è scattata l’ilarità appena si è parlato delle “strategie” del Movimento, con un Mughini che ha dato il meglio di sé. Del resto tutti i retroscena da giorni non fanno altro che contare chi è pronto a “sfiduciare” la leadership di Giuseppe. E i ribelli non fanno che aumentare di giorni in giorno. Dopo l’assemblea congiunta dei parlamentari con il capo, è tangibile la “schizofrenia” delle informazioni che sono filtrate dai vari incontri dei Cinque Stelle. Della serie: di mattina – dopo un vertice tra il leader, i capigruppo e i vicepresidenti – fonti pentastellate sottolineavano preoccupazione per la «solidità dei gruppi»; a tarda ...

Da luglio saremo in campagna elettorale 'Chi tiene il conto delle possibili fughe arriva a ipotizzare anche una settantina ditiratori' che potrebbero avere un peso non da poco anche per il ......della debacle del Governatore Nello Musumeci che in aula è stato 'tradito' da un gruppo di... senza il mio intervento queste persone non sarebbero state solo sette, ma. Se ne rendo ...Altro che "pieno mandato" per trattare sul Quirinale, per molti grillini il voto per il presiedente della Repubblica sembra essere ...Il M5s è sull'altalena. E il giorno successivo all'assemblea congiunta dei parlamentari con Giuseppe Conte c'è chi fa notare la schizofrenia delle informazioni che giovedì sono filtrate dai vari incon ...