Sci alpino, Sofia Goggia: “Sono molto dolorante, ma tutta intera. SuperG? Vediamo come sto” (Di sabato 15 gennaio 2022) Sofia Goggia è caduta durante la discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra stava dominando la gara sulle nevi austriache, dopo quasi un minuto di gara aveva 41 centesimi di vantaggio sulla tedesca Kira Weidle, ma purtroppo ha commesso una piccola sbavatura ed è caduta. Per qualche istante si è temuto un infortunio, ma fortunatamente la Campionessa Olimpica si è rialzata da sola e ha rimontato gli sci, giungendo al traguardo. Pericolo scampato, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sofia Goggia ha spiegato l’episodio attraverso i canali federali: “Grosso peccato, Sono caduta nella zona della compressione. Penso di avere preso un dossettino con la neve, mi è partito uno sci e poi mi si è staccato l’altro. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)è caduta durante la discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurra stava dominando la gara sulle nevi austriache, dopo quasi un minuto di gara aveva 41 centesimi di vantaggio sulla tedesca Kira Weidle, ma purtroppo ha commesso una piccola sbavatura ed è caduta. Per qualche istante si è temuto un infortunio, ma fortunatamente la Campionessa Olimpica si è rialzata da sola e ha rimontato gli sci, giungendo al traguardo. Pericolo scampato, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.ha spiegato l’episodio attraverso i canali federali: “Grosso peccato,caduta nella zona della compressione. Penso di avere preso un dossettino con la neve, mi è partito uno sci e poi mi si è staccato l’altro. ...

Advertising

Gazzetta_it : Intervista a Lindsey Vonn, che tifa Goggia: 'Sofia è come me. Vederla sciare scatena emozioni' - Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - ClaudioRoasio : E che al sud non capiscono cosa e come e la Coppa del Momdo di sci alpino @MediasetTgcom24 @RaiSport si ha Brignone… - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris 3°, podio vicino - OA Sport - sportface2016 : #Sci Alpino #Wengen 2022, le dichiarazioni di Dominik #Paris dopo il terzo posto -