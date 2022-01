PSG-Brest, le formazioni ufficiali: Di Maria torna titolare (Di sabato 15 gennaio 2022) Quattro pareggi nelle ultime cinque partite, con una vittoria in mezzo: il PSG ha rallentato la sua marcia nell’ultimo mese e questa sera vuole riprendersi i tre punti nella sfida casalinga contro il Brest (di seguito le formazioni ufficiali). I parigini mantengono comunque un vantaggio cospicuo di undici punti sulle inseguitrici. In questo girone di ritorno punteranno certamente ad allungare il divario per chiudere in anticipo la lotta al titolo. Dopo questo turno, la squadra di Pochettino sarà impegnata ancora in casa contro il Reims poi il calendario riserverà appuntamenti difficili: gli ottavi in Coppa di Francia contro il Nizza, poi Lille e Rennes in campionato a cui seguiranno gli ottavi di Champions League (gara di andata) contro il Real Madrid. Tra novembre e dicembre il Brest è stato tra le squadre più in ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 gennaio 2022) Quattro pareggi nelle ultime cinque partite, con una vittoria in mezzo: il PSG ha rallentato la sua marcia nell’ultimo mese e questa sera vuole riprendersi i tre punti nella sfida casalinga contro il(di seguito le). I parigini mantengono comunque un vantaggio cospicuo di undici punti sulle inseguitrici. In questo girone di ritorno punteranno certamente ad allungare il divario per chiudere in anticipo la lotta al titolo. Dopo questo turno, la squadra di Pochettino sarà impegnata ancora in casa contro il Reims poi il calendario riserverà appuntamenti difficili: gli ottavi in Coppa di Francia contro il Nizza, poi Lille e Rennes in campionato a cui seguiranno gli ottavi di Champions League (gara di andata) contro il Real Madrid. Tra novembre e dicembre ilè stato tra le squadre più in ...

PSGRelay : RT @zazoomblog: Formazioni ufficiali Psg-Brest Ligue 1 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali #Psg-Brest - zazoomblog : Formazioni ufficiali Psg-Brest Ligue 1 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali #Psg-Brest - garbadaru : RT @psg_chief: ?? PSG Squad List ?? Brest ?Di Maria, Danilo & Sergio Ramos IN ?Leo Messi OUT - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #PSG Vs #Brest è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 che si giocherà stasera alle 21.00. S… - sportli26181512 : Ligue 1, LIVE alle 17: St.Etienne-Lens. Alle 21 il Psg affronta il Brest di Faivre: Dopo la vittoria del Nizza per… -