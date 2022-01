Genoa, Shevchenko esonerato: Konko ad interim verso la Fiorentina (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Genoa ha ufficialmente comunicato l’esonero di Andriy Shevchenko, che quindi non è più l’allenatore dei rossoblu. Fatale la sconfitta in Coppa Italia con il Milan, ma in generale un rendimento a dir poco deficitario nelle ultime giornate di campionato. Il Genoa comunica che in panchina con la Fiorentina ci sarà Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita. Si tratta però di un tecnico ad interim, visto che il grande favorito è Bruno Labbadia, fino a qualche mese fa allenatore dell’Hertha Berlino: sarebbe il quarto tecnico a libro paga per il Genoa dopo Maran, Ballardini e appunto Shevchenko. IL COMUNICATO DEL Genoa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilha ufficialmente comunicato l’esonero di Andriy, che quindi non è più l’allenatore dei rossoblu. Fatale la sconfitta in Coppa Italia con il Milan, ma in generale un rendimento a dir poco deficitario nelle ultime giornate di campionato. Ilcomunica che in panchina con laci sarà Abdoulay, coadiuvato da Roberto Murgita. Si tratta però di un tecnico ad, visto che il grande favorito è Bruno Labbadia, fino a qualche mese fa allenatore dell’Hertha Berlino: sarebbe il quarto tecnico a libro paga per ildopo Maran, Ballardini e appunto. IL COMUNICATO DELSportFace.

