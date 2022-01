Calcio da appiccicare. L'album Calciatori Panini è arrivato

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Innovazione nella tradizione”. In questo motto, reso esplicito da Antonio Allegra, direttore mercato Italia di, c’è la fotografia della collezione di figurine2021-22, nelle edicole già da qualche settimana, e presentata alla stampa in una conferenza online alla quale hanno preso parte anche figurine viventi del passato (Alessandro Del Piero), e del presente (Giacomo Raspadori). L’innovazione è una costante da parte di, ma quest’anno, un anno difficile con tutte le limitazioni alla condivisione (e quindi agli scambi) che il Covid impone, l’deicambia davvero pelle: figurine orizzontali sdoppiate, col giocatore in primo piano e in azione, Serie C raccontata da immagini virtuali da “attaccare” in unonline, che una volta completato può ...

... di cui è stata presentata l'edizione 2021/22 : 742 figurine dasu 128 pagine. Diverse ...Piero testimonial Alla presentazione hanno partecipato alcuni dei principali dirigenti del...Se per non farmila lettera scarlatta di retrogrado oscurantista devo cadere in ... riducendole a tacche da segnare suldel fucile: 'almeno 700', evocando una datata ...Quest'anno per le annuali figurine calcistiche in viale Emilio Po, a Modena, non si sono certo risparmiati per cercare di consegnare ai collezionisti un prodotto moderno e completo ...Nell’edizione 2021/22 ci sono 742 figurine, anche virtuali: dalla serie A (maschile e femminile) alla lega Pro, con la celebrazione del trionfo azzurro agli Europei ...