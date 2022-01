Braccio di ferro nel centrodestra sui numeri a sostegno di Berlusconi per il Quirinale (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Nel centrodestra la partita ora è sui tempi della ‘verifica' dei numeri a sostegno della candidatura di Berlusconi al Quirinale. Lega e FdI hanno ieri ufficializzato, insieme alle altre forze della coalizione, la sponda al Cavaliere, riconoscendone il valore ma sottolineando più che altro che questa volta non tocca al Pd suggerire o imporre un nome. Ma il partito di via Bellerio e Fratelli d'Italia spingono affinché l'ex premier sciolga la riserva al più presto. Il ‘timing' fissato è per giovedì, quando i leader dell'alleanza torneranno ad incontrarsi a villa Grande. Si ragionerà intanto su cosa fare alle prime tre votazioni e non è detto che si arrivi a proporre di votare scheda bianca. Gli alleati dell'ex presidente del Consiglio, sempre se il nome del Cavaliere dovesse rimanere in campo ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Nella partita ora è sui tempi della ‘verifica' deidella candidatura dial. Lega e FdI hanno ieri ufficializzato, insieme alle altre forze della coalizione, la sponda al Cavaliere, riconoscendone il valore ma sottolineando più che altro che questa volta non tocca al Pd suggerire o imporre un nome. Ma il partito di via Bellerio e Fratelli d'Italia spingono affinché l'ex premier sciolga la riserva al più presto. Il ‘timing' fissato è per giovedì, quando i leader dell'alleanza torneranno ad incontrarsi a villa Grande. Si ragionerà intanto su cosa fare alle prime tre votazioni e non è detto che si arrivi a proporre di votare scheda bianca. Gli alleati dell'ex presidente del Consiglio, sempre se il nome del Cavaliere dovesse rimanere in campo ...

