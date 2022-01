"Via gli asintomatici", "Bollettino invariato". Scontro ministero-Cts (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nessuna modifica del Bollettino quotidiano dei casi Covid: è quanto deciso dal Cts. Al vaglio l'indicazione dei ricoverati asintomatici e per altre patologie Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nessuna modifica delquotidiano dei casi Covid: è quanto deciso dal Cts. Al vaglio l'indicazione dei ricoveratie per altre patologie

Advertising

petergomezblog : Tamponi nelle parafarmacie, centrodestra e Italia Viva affondano l’emendamento. “Italiani costretti a code infinite… - ignaziocorrao : Il leghista e l’ex premier attendono solo il fallimento del Cavaliere per fare una mossa su Draghi o su un terzo no… - you_trend : ?? BREAKING #ReferendumCannabis: via libera della Cassazione sulle firme raccolte. Il 15 febbraio la Corte Costituz… - lucafaccio : Quirinale, Berlusconi chiama gli ex grillini: “Sono quello del bunga bunga”. Sgarbi: “Renzi lo vota in cambio del p… - 4non1m0u5_74 : RT @VisioneTv: Per il principe Andrea i nodi arrivano al pettine: processato per le molestie alle minorenne Virginia Giuffre, la regina gli… -