"Un comunista in meno", si dimette il consigliere del Carnevale storico di Ivrea che aveva esultato per la morte di Sassoli

Il delirio dell'odio umano e politico che non si ferma neanche davanti alla morte. Negli ultimi giorni, dopo la notizia del decesso di David Sassoli, alcuni benpensanti hanno utilizzato i social per sfogare le proprie frustrazioni insultando l'appena defunto e compianto Presidente del Parlamento Europeo. Alcuni hanno rilanciato bufale sulla morte sopraggiunta a causa del vaccino, altri non hanno fermato il loro essere leoni da tastiere esultando (e sono stati denunciati). Uno di loro è una personalità molto nota nella comunità eporediese avendo ricoperto, fino a questa mattina, il ruolo di consigliere della Fondazione del Carnevale storico di Ivrea. Ma dopo quel suo commento (poi rimosso) su Facebook, Pino Esposito si è dimesso.

