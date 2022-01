Umberto Smaila, il dramma inaspettato: così è cambiato tutto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Umberto Smaila racconta il dramma inaspettato, il famoso conduttore e cantante italiana ha visto cambiare la sua vita in modo repentino: cosa è successo? Conduttore e cantante di grande successo, tutto il pubblico lo ricorda per il suo Colpo Grosso, il programma che è andato in onda per tanti anni con grande successo e di Leggi su youmovies (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.racconta il, il famoso conduttore e cantante italiana ha visto cambiare la sua vita in modo repentino: cosa è successo? Conduttore e cantante di grande successo,il pubblico lo ricorda per il suo Colpo Grosso, il programma che è andato in onda per tanti anni con grande successo e di

Advertising

altrogiornorai1 : Umberto Smaila ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - TommyBrain : La stoccata di Umberto Smaila contro i 'signori del pensiero unico': Basta discredito! Non ...' - IacobellisT : La stoccata di Umberto Smaila contro i 'signori del pensiero unico': +Basta discredito! Non ...' - Toccigabriele1 : Umberto Smaila Soldati 365 all'alba Video fatto da me con foto di soldati - DenverCartoons : RT @Paladino70: @tvdellosport Vi manca solo che mettiate i baffi a Pedullà, lo fate ingrassare trenta chili, diventa Umberto Smaila e fate… -