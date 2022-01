Sondaggi Tp: futuro Draghi, il 39,1% degli italiani non lo vuole nè a Palazzo Chigi nè al Quirinale (Di venerdì 14 gennaio 2022) La maggioranza degli italiani promuove l’obbligo vaccinale per gli over 50 imposto dal governo. Tra i favorevoli il 37,7% lo avrebbe esteso anche ai più giovani, il 18,1% alzerebbe la sanzione di 100 euro per chi non si vaccina mentre il 10,1% considera l’obbligo una decisione necessaria e equilibrata. Contrario alla misura il 32,6%. Tra questi il 18,2% la considera un pericoloso precedente per la democrazia. Sono questi alcuni dati raccolti dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra l’11 e il 13 gennaio 2022. Fonte: TpLa preoccupazione per il Covid è ancora molto alta. Basti pensare che solo il 33,9% degli italiani si siederebbe a cena con una persona non vaccinata. Il 12,8% lo farebbe con qualche timore, il 18% solo in caso abbia appena fatto un tampone negativo mentre ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 14 gennaio 2022) La maggioranzapromuove l’obbligo vaccinale per gli over 50 imposto dal governo. Tra i favorevoli il 37,7% lo avrebbe esteso anche ai più giovani, il 18,1% alzerebbe la sanzione di 100 euro per chi non si vaccina mentre il 10,1% considera l’obbligo una decisione necessaria e equilibrata. Contrario alla misura il 32,6%. Tra questi il 18,2% la considera un pericoloso precedente per la democrazia. Sono questi alcuni dati raccolti dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra l’11 e il 13 gennaio 2022. Fonte: TpLa preoccupazione per il Covid è ancora molto alta. Basti pensare che solo il 33,9%si siederebbe a cena con una persona non vaccinata. Il 12,8% lo farebbe con qualche timore, il 18% solo in caso abbia appena fatto un tampone negativo mentre ...

valerianom1948 : Porella cerca solo di salvare il salvabile per un futuro che NON si presenta roseo per Lei ed il Manipolo di Fuoriu… - aojshiori : Invece di studiare e assicurarmi una carriera per il futuro, ho deciso di mollare tutto e guadagnare con le app di… - MaurizioDG_tale : @cugusi1952 Vorrei dire di no. Specialmente per il Presidente. Ma non vedo alternative valide, solo soluzioni altr… - AbraganAraceli : RT @paogua: @LifePointsPanel Io ho perso molti sondaggi da completare perché si bloccavano o addirittura non si aprivano , di conseguenza h… - ClaraMutsc : @Anarcorvopunk77 Non credo che ci sia un futuro, guardo raramente sondaggi -