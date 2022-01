Sciopero trasporti: disagi metro A e chiusa Termini-Centocelle (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – A Roma è in corso lo Sciopero del trasporto pubblico che si concluderà alle 12.30. Ecco la situazione sulla rete: metro A attiva con riduzioni di corse; metro B/B1 regolare; metro C regolare; ferrovia Roma-Lido regolare; ferrovia Termini-Centocelle chiusa; ferrovia Roma-Viterbo servizio metropolitano attivo con riduzione di corse; ferrovia Roma-Viterbo servizio regionale regolare; servizio bus e tram possibili riduzioni di corse. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – A Roma è in corso lodel trasporto pubblico che si concluderà alle 12.30. Ecco la situazione sulla rete:A attiva con riduzioni di corse;B/B1 regolare;C regolare; ferrovia Roma-Lido regolare; ferrovia; ferrovia Roma-Viterbo serviziopolitano attivo con riduzione di corse; ferrovia Roma-Viterbo servizio regionale regolare; servizio bus e tram possibili riduzioni di corse. (Agenzia Dire)

