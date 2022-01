La variante Omicron in Italia ora è prevalente. Superato l'80% dei casi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Speriamo questo significhi anche una discesa della curva dei ricoveri... In Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata all'81%, con una variabilità ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) Speriamo questo significhi anche una discesa della curva dei ricoveri... Inil 3 gennaio scorso laera predominante, con una prevalenza stimata all'81%, con una variabilità ...

Advertising

AurelianoStingi : Io non sono nessuno ma mi trovo totalmente in disaccordo con le parole del professor #Galli. Nonostante la variant… - GiovaQuez : I risultati della flash survey: in Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevale… - istsupsan : ??Come proteggersi dal contagio della #variante #Omicron ?? ?????Le cautele adottate sinora sono tuttora valide ??I… - alessio78654850 : @flayawa @robulga E la variante omicron è peggio della peste bubbonica dell'ebola e dell'hiv messi insieme???????????? - Adnkronos : Variante #Omicron sempre più diffusa in Italia, ma a macchia di leopardo: in quali regioni è predominante. #covid -