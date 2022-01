Belen, finita la love story con Antonino ma lui non si arrende: continua il corteggiamento (Di venerdì 14 gennaio 2022) Che la love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia terminata è ormai noto. La crisi, cominciata già da poco dopo la nascita della piccola Luna Marì, si è acuita dopo sei mesi: la coppia è scoppiata. Proprio dopo l’arrivo della bambina i due sono entrati in crisi. I diretti interessati non hanno mai ufficializzato nè commentato la rottura ma i loro gesti sui social network parlano chiaro. Stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Diva e Donna, Antonino, non si rassegnerebbe alla rottura e sui social incalza con messaggi e stories Instagram ambigue, come la dedica di canzoni. Pare che il giovane di La Spezia sia ancora molto innamorato della Rodriguez e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista ogni giorno Antonino ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Che latraRodriguez eSpinalbese sia terminata è ormai noto. La crisi, cominciata già da poco dopo la nascita della piccola Luna Marì, si è acuita dopo sei mesi: la coppia è scoppiata. Proprio dopo l’arrivo della bambina i due sono entrati in crisi. I diretti interessati non hanno mai ufficializzato nè commentato la rottura ma i loro gesti sui social network parlano chiaro. Stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Diva e Donna,, non si rassegnerebbe alla rottura e sui social incalza con messaggi e stories Instagram ambigue, come la dedica di canzoni. Pare che il giovane di La Spezia sia ancora molto innamorato della Rodriguez e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista ogni giorno...

Advertising

SalvatoreSamp : RT @leggoit: #Belen, finita la love story con Antonino lui non si arrende: continua il corteggiamento - leggoit : #Belen, finita la love story con Antonino lui non si arrende: continua il corteggiamento - Tete89234854 : @Luca0736613477 @Aurix957 No, è che è un farfallone e basta. Ma anche un credulone con ste donne. Signorini ha amme… - ssolskeen : @commentoilgf2 E quindi? Chiunque va lì dentro perché ha fatto reality, non solo per foto fatte con Belen Rodriguez e finita lì - CronacaSocial : Belen Rodriguez ha trascorso il Natale con De Martino: è finita con Antonino? ?? -