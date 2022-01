Supercoppa spagnola, Atletico Madrid rimontato: in finale ci va l’Athletic Bilbao (Di giovedì 13 gennaio 2022) l’Athletic Bilbao rimonta l’Atletico Madrid sul 2-1 e conquista la finale di Riad del 16 gennaio contro il Real Madrid. Sono curiosamente le seconde classificate in Copa del Rey e Liga a contendersi la Supercoppa spagnola, primo trofeo della stagione. Dopo un primo tempo povero di occasioni, è la squadra di Simeone a sbloccare il risultato al 62? con Joao Felix che di testa colpisce il palo ma la palla carambola sulla schiena di Unai Simon e finisce in rete. Ma il Bilbao è vivo e trova la forza di ribaltare il risultato. Prima con Yeray Alvarez (77?), autore del pareggio, poi pochi minuti dopo con Williams che sigla la rete del 2-1 definitivo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022)rimonta l’sul 2-1 e conquista ladi Riad del 16 gennaio contro il Real. Sono curiosamente le seconde classificate in Copa del Rey e Liga a contendersi la, primo trofeo della stagione. Dopo un primo tempo povero di occasioni, è la squadra di Simeone a sbloccare il risultato al 62? con Joao Felix che di testa colpisce il palo ma la palla carambola sulla schiena di Unai Simon e finisce in rete. Ma ilè vivo e trova la forza di ribaltare il risultato. Prima con Yeray Alvarez (77?), autore del pareggio, poi pochi minuti dopo con Williams che sigla la rete del 2-1 definitivo. SportFace.

Advertising

FrancescoMurat8 : @la_lagigogin Oggi giocheranno la supercoppa spagnola come molte volte in passato quella italiana a casa dei suoi amici sauditi :( - sportface2016 : Formazioni ufficiali #AtleticoMadridAthleticBilbao, #SupercoppaSpagnola 2021 - sportli26181512 : Supercoppa di Spagna LIVE: dalle 20 Atletico Madrid-Athletic Bilbao: La Supercoppa spagnola è un vero e proprio tor… - blab_live : #Supercopa #SupercopaEspana, #AtletiAthletic @Atleti @AthleticClub i baschi vogliono difendere il titolo. Probabil… - dunvkirk : @acmattiam annui solo tramite bonus). In più Simeone non è che sia rimasto a mani vuote nel suo percorso da allenat… -