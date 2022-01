Il lessico salviniano sull’energia | spiegato

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo Matteo Salvini, l’Enel “sta macinando utili mostruosi”, “fa margini pazzeschi”, “penso che tutti debbano mettersi una mano sulla coscienza e l’altra al portafoglio ben gonfio”. Il segretario della Lega, un po’ perché la situazione lo richiede, un po’ magari per deviare l’attenzione dalla politica day by day e dalle trattative per il Quirinale, si occupa attivamente del caro-bollette. Decine di imprenditori, racconta, gli telefonano ogni giorno quasi affidandogli la soluzione del caro energia: un problema mondiale al quale Salvini attribuisce però una dimensione domestica, e a se stesso un ruolo da protagonista. Il governo effettivamente se ne sta occupando, dopo aver tentato di calmierare i rialzi per altre vie. Vi ha accennato Mario Draghi e lo conferma con altro linguaggio Giancarlo Giorgetti: in sintesi si studia un contributo a carico di chi produce energia. Il ...