Ucraina: il dialogo tra Occidente e Russia si sposta alla Nato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri i colloqui a Ginevra tra i rappresentanti Usa e Russia. Oggi il giorno del Consiglio dell'Alleanza Atlantica con Mosca. Molti i punti di frizione, dalle sanzioni all'espansione Nato verso est, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri i colloqui a Ginevra tra i rappresentanti Usa e. Oggi il giorno del Consiglio dell'Alleanza Atlantica con Mosca. Molti i punti di frizione, dalle sanzioni all'espansioneverso est, ...

Advertising

ilfoglio_it : Putin ha già ottenuto una vittoria usando la minaccia di invadere l’Ucraina per costringere gli Stati Uniti a negoz… - ItalyMFA : Colloquio??tra Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @JY_LeDrian. Focus su processo elettorale e transizione politica in… - JacZan : RT @Internazionale: La Russia si comporta come se la zona dell’ex Unione Sovietica sia ancora sotto il suo controllo, approfittando di un a… - Internazionale : La Russia si comporta come se la zona dell’ex Unione Sovietica sia ancora sotto il suo controllo, approfittando di… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Putin ha già ottenuto una vittoria usando la minaccia di invadere l’Ucraina per costringere gli Stati Uniti a negoziare un… -