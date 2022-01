SUPERCOPPA | INTER-JUVENTUS IN ESCLUSIVA SU CANALE 5 PER IL PRIMO TROFEO DEL 2022

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio, su5 alle ore 21.00, inassoluta laItaliana. La telecronaca è curata da Massimo Callegari e Massimo Paganin. In diretta dallo stadio San Siro di Milano andrà in scena il super match che mette in palio ilstagionale. Da un lato i nerazzurri vincitori dello Scudetto, dall’altra i bianconeri che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Per il grande evento Mediaset prevede uno studio in diretta da San Siro con la conduzione di Monica Bertini con ospiti Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino. Su Italia 1, al termine dell’incontro di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia (calcio d’inizio ore 17:30), l’ampio prepartita, mentre su5 il postpartita con la ...