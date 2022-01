NFL – Il tabellone del Super Wild Card Weekend 2021

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al termine di una Regular season molto combattuta fino alla Week 18, soprattutto per quanto riguarda le qualificazioni in AFC, la stagione di NFL entra nella sua fase finale. Sabato 15 gennaio, alle ore 22:30 ora italiana, prende infatti il via il, con le prime sei gare della post season. Nel frattempo, Titans e Packers, già qualificate al prossimo turno, attendono al varco la loro prossima avversaria. Quali sono le sfide in programma nel? Il primo turno dei playoffdi NFL prende il via con sei sfide che si prospettano molto interessanti. Dalle partite in programma tra sabato e martedì, usciranno le sei squadre che andranno a giocarsi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NFL tabellone

Play.it USA

... Fox, ABC e NBC - in una fase in cui guadagnava piu' di qualsiasi giocatore della. 'Se questa squadra non mette punti sul, non vedo come possa vincere' doveva diventare il suo biglietto ......campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football)... In Florida il polacco viene fuori da undifficilissimo: mette in fila all'esordio (...Domenica… singolare. Il nostro viaggio non può che partire da Cincinnati, teatro di una delle migliori partite dell’anno: i Bengals, con una prova di maturità dinanzi alla quale non ...Dai, togliamoci dai piedi quest’ultimo riassunto del lunedì. Sembrava finita, sembrava impossibile, tutto sembrava perduto, e invece… Con carattere e brillantezza i San Francisco 49ers ...