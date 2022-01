La storia di Laura: "Da 9 mesi aspetto l'intervento per un tumore" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Da 9 mesi aspetto l’intervento per un tumore. Io e la mia famiglia viviamo nell’ansia e nella paura di quello che mi può succedere”. A dirlo è Laura, 54 anni, impiegata in un ufficio del ministero della Giustizia di Agrigento, che sta vivendo sulla propria pelle il dramma delle liste di attesa che si allungano, anche per i pazienti oncologici, a causa del Covid. Anziché essere operata nei tempi stretti previsti dai protocolli, la donna sta aspettando ormai da mesi una chiamata dall’ospedale. All’Ansa racconta: “Al Policlinico di Catania i medici mi hanno spiegato che mi avrebbero asportato la tiroide per un nodulo a rischio 30% di carcinoma, verificato con l’ago aspirato. Era aprile del 2021. Avrei dovuto essere operata massimo alla fine di settembre”. Sono migliaia i pazienti in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Da 9l’per un. Io e la mia famiglia viviamo nell’ansia e nella paura di quello che mi può succedere”. A dirlo è, 54 anni, impiegata in un ufficio del ministero della Giustizia di Agrigento, che sta vivendo sulla propria pelle il dramma delle liste di attesa che si allungano, anche per i pazienti oncologici, a causa del Covid. Anziché essere operata nei tempi stretti previsti dai protocolli, la donna sta aspettando ormai dauna chiamata dall’ospedale. All’Ansa racconta: “Al Policlinico di Catania i medici mi hanno spiegato che mi avrebbero asportato la tiroide per un nodulo a rischio 30% di carcinoma, verificato con l’ago aspirato. Era aprile del 2021. Avrei dovuto essere operata massimo alla fine di settembre”. Sono migliaia i pazienti in ...

