DALLA FIORENTINA RITORNA IL CENTROCAMPISTA ALESSANDRO LOVISA

Il Pordenone Calcio comunica l'ingaggio del CENTROCAMPISTA ALESSANDRO LOVISA. Il calciatore pordenonese, classe 2001, arriva DALLA FIORENTINA in prestito fino a giugno 2022. LOVISA è cresciuto nel Settore giovanile neroverde, con cui ha vinto il titolo italiano Under 17, esordendo in C nella stagione 2017/18 e collezionando due presenze nella Coppa Italia 2018/19. Successivamente si è messo in evidenza con le formazioni Primavera di Napoli e FIORENTINA, prima delle esperienze in C con Gubbio, Legnago e Lucchese.

